Londres : nouvelle mort suspecte

Nikolaï Glouchkov a été retrouvé mort ce mardi 13 mars à son domicile de Londres (Royaume-Uni). Ce Russe de 68 ans avait obtenu l'asile politique en Grande-Bretagne en 2010. Ancien dirigeant de la compagnie aérienne Aeroflot dans les années 1990, il avait été condamné en Russie pour détournement de fonds à huit ans de prison.

Un contexte diplomatique tendu

Mais Nikolaï Glouchkov était surtout connu pour ses liens avec Boris Berezovsky, une des figures d'un groupe d'exilés russes anti-Poutine. On voit ces deux hommes ensemble dans plusieurs vidéos d'archive. Les circonstances de ce nouveau décès sont pour l'instant inexpliquées par la police britannique. Ce nouveau rebondissement intervient dans un contexte diplomatique assez tendu entre Londres et Moscou à cause de l'empoisonnement récent d'un ancien espion.

