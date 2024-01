Les Etats baltes annoncent une "ligne de défense" commune à leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie

L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie veulent "construire des installations défensives anti-mobilité dans les années à venir", selon le ministère de la Défense estonien.

Les trois pays baltes veulent se barricader. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont signé un accord pour parer à d'éventuelles menaces militaires à leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie, a annoncé, vendredi 19 janvier, le ministère de la Défense estonien, dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine. Le texte prévoit de "construire des installations défensives anti-mobilité dans les années à venir afin de dissuader et, si nécessaire, de se défendre", selon Tallinn.

"La guerre menée par la Russie en Ukraine a montré qu'en plus des équipements, des munitions et des hommes, des installations défensives physiques à la frontière sont également nécessaires", a expliqué le ministre estonien, Hanno Pevkur. Les futures installations, dont les caractéristiques n'ont pas été détaillées, formeront une "ligne de défense balte pour défendre le flanc oriental de l'Otan et priver nos adversaires de leur liberté de mouvement", a déclaré le ministre de la Défense letton, Andris Spruds.