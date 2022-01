Kazakhstan : les manifestations meurtrières se poursuivent dans le pays

Une insurrection populaire et des violences inédites dans un pays qui n'était pas réputé pour cela. "Le régime au Kazakhstan reste très autoritaire. C'était totalement imprévisible pour beaucoup d'observateurs. Personne n'aurait pu prévoir, il y a encore trois ou quatre jours, une telle explosion des violences, dans ce pays-là qui était un havre de paix depuis 1991. Au départ du problème, c'est un sentiment d'injustice sociale. Il y a des conditions de développement sociaux économiques qui sont assez disparates dans le pays", rapporte Michaël Levystone, chercheur à l'IFRI et expert de l'Asie centrale.

La Russie a besoin du Kazakhstan

Leslie Cadiou, journaliste à France Télévisions, rappelle que le pays est producteur d'hydrocarbures tout comme l'Ouzbékistan et le Turkménistan : "Le Kazakhstan tend vers un régime beaucoup plus ouvert. Jusqu'à présent, c'était le cas du Kazakhstan qui autorisait la diffamation et qui avait aboli la peine de mort. Le pays veut s'affranchir de la Russie, mais c'est difficilement possible. Ils ont appelé à avoir des renforts militaires. Mais si le Kazakhstan a besoin de la Russie, la Russie a aussi besoin du Kazakhstan car c'est là-bas que se trouve la base spatiale BaÏkonour."