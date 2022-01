Kazakhstan : face aux émeutes, l’armée russe en renfort pour rétablir l’ordre

Des chars et des troupes russes déployés jeudi 6 janvier au soir au Kazakhstan. L’armée de Vladimir Poutine est venue soutenir le gouvernement du Kazakhstan, confronté depuis cinq jours à la crise la plus grave dans le pays depuis des décennies. Des dizaines de morts et des milliers de blessés ont été comptabilisés, selon les autorités. Tout est parti d’une énième hausse des prix du gaz dans ce pays qui en regorge. Face au chaos, le président a limogé son gouvernement et a appelé à l’aide son allié russe.

Mainmise de Noursoultan Nazarbaïev

"Ces gangs terroristes sont des gangs internationaux, ils ont reçu un entraînement approfondi à l’étranger", a précisé Kassym-Jomart Tokaïev, président de la République du Kazakhstan. L’appel a été entendu par la Russie, qui ne veut pas de désordre à ses frontières. Les manifestants dénoncent aussi la mainmise de l’ancien président Noursoultan Nazarbaïev sur les services de sécurité. Avant-hier, des manifestants ont déboulonné sa statue. L’État d’urgence a été décrété.