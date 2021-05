Joe Biden rencontrera Vladimir Poutine pour la première fois le 16 juin à Genève

Après les phrases assassines, la rencontre en terrain neutre. Le président américain et son homologue russe vont se parler le 16 juin à Genève (Suisse), a annoncé mardi 25 mai la Maison Blanche, sur fond de vives tensions entre Washington et Moscou.

Ce premier tête-à-tête entre les deux hommes depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, en janvier, aura lieu dans la foulée des réunions des dirigeants du G7 et de l'Otan, au Royaume-Uni et en Belgique, qui feront la part belle à l’affichage d’un front commun anti-Moscou.

"Rendre les relations plus stables"

"Les dirigeants aborderont un ensemble de questions urgentes, au moment où nous souhaitons rendre les relations entre les Etats-Unis et la Russie plus stables et prévisibles", a souligné mardi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.

Joe Biden affiche, depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier, une grande fermeté à l'égard de la Russie. Une attitude très différente de celle de son prédécesseur, Donald Trump, accusé de complaisance à l'égard du maître du Kremlin.