Guerre en Ukraine : qui est Andreï Belooussov, le nouveau ministre de la Défense russe nommé par Vladimir Poutine ?

Un remaniement surprise. Le président russe, Vladimir Poutine, a limogé, dimanche 12 mai, son emblématique ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et l'a remplacé par Andreï Belooussov. A 65 ans, cet économiste de formation ne détient aucun bagage militaire. "Sur le champ de bataille aujourd'hui, le gagnant est celui qui est le plus ouvert à l'innovation (...) C'est pourquoi, à ce stade, le président a pris la décision de confier le ministère de la Défense à un civil", a justifié le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence Tass. Selon ce dernier, le ministère de la Défense doit être "totalement ouvert" à l'innovation, "à l'introduction d'idées avancées et à la création de conditions propices à la compétitivité économique".

Premier vice-président du dernier gouvernement depuis 2020, Andreï Belooussov a été l'un des principaux conseillers économiques de Vladimir Poutine ces dernières années, et a brièvement été ministre du Développement économique entre mai 2012 et juin 2013. Sa nomination intervient au moment où l'armée russe avance dans la région ukrainienne de Kharkiv, quelques jours après y avoir lancé un assaut terrestre, et accentue sa pression dans le Donbass, autour de Tchassiv Iar.

Ancien conseiller de Poutine

Selon le site du Kremlin, Andreï Belooussov est né le 17 mars 1959 en Union soviétique. Fils d'un économiste de renom, Rem Beloousov, et d'une chimiste, Alisa Pavlovna Belousova, selon Le Parisien, Andreï Removich Beloousov obtient en 1981 un diplôme d'économie de l'université d'Etat Lomonossov de Moscou. Entre 1981 et 1986, il est chercheur au laboratoire de modélisation des systèmes homme-machine de l'Institut central de mathématiques économiques de l'Académie des sciences de l'URSS.

En 2000, il devient conseiller externe du Premier ministre russe. Il grimpe les échelons de l'administration jusqu'à devenir ministre du Développement économique en 2012. De 2013 à 2020, il est conseiller de Vladimir Poutine, et occupe à partir de 2020 le poste de vice-Premier ministre, rappelle Reuters. Cette fonction honorifique lui permet de remplacer l'actuel Premier ministre Mikhaïl Michoustine, notamment lorsque celui-ci contracte le Covid en 2020.

Selon le média russe RBC, Andreï Belooussov a pratiqué le sambo, un art martial créé dans les années 1930 en URSS, et le karaté dans sa jeunesse. Il n'a jamais travaillé dans l'armée ni pour le KGB, contrairement à Vladimir Poutine, mais il partage sa vision du monde selon laquelle la Russie est entourée d'un "cercle d'ennemis", explique Politico. Selon RBC, c'est l'un des responsables qui ont convaincu Vladimir Poutine que l'économie numérique et la blockchain étaient cruciales pour l'avenir de la Russie.

Un "technocrate" pour réformer l'industrie de l'armement

Connu pour défendre une plus grande implication du gouvernement dans l'économie, selon le centre d'analyse américain Institute for the Study of War (ISW), Andreï Beloousov a participé ces dernières années à divers projets d'innovation et de développement au sein de l'industrie de la défense russe. Il a organisé une commande de drones pour un montant de 4,4 milliards de roubles (environ 49 millions d'euros), ainsi que des plans pour soutenir financièrement les producteurs de drones. En janvier 2023, il a annoncé que la Russie avait finalisé le projet "Systèmes d'aéronefs sans pilote", qui prévoit 696 milliards de roubles (environ 7 milliards d'euros) pour la production de 32 000 drones par an jusqu'en 2030.

Selon l'ISW, sa nomination montre que Vladimir Poutine espère qu'Andreï Beloousov, réputé pour être un "technocrate efficace", résoudra les problèmes de corruption et de détournements de fonds au sein de l'armée. Cette décision suggère également que le Kremlin ambitionne de rationaliser l'appareil de défense russe dans la perspective d'une guerre en Ukraine qui dure. Cela "pourrait signifier que Poutine envisage de remporter la guerre avec l'industrie de défense et les marchés internationaux", a déclaré Alexander Baunov, ancien diplomate russe, chercheur au Carnegie Russia Eurasia Center, cité par le site d'information sur l'Europe Euractiv.

"Le remplacement de Choïgu par un économiste (relativement expérimenté et apparemment compétent) indique assez clairement que Poutine pense que la victoire en Ukraine viendra en dépassant (et en résistant plus longtemps à) l'Ukraine et ses alliés occidentaux", a renchéri sur X Jimmy Rushton, analyste en politique étrangère basé à Kiev. "Il se prépare à de nombreuses années de guerre."

Des avoirs gelés après l'invasion de l'Ukraine

En tant que proche de Vladimir Poutine, Andreï Beloousov fait également l'objet de sanctions occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon le ministère de l'Economie français, ses avoirs ont été gelés, car il "met en œuvre la politique économique du gouvernement russe et est responsable de la croissance économique de la Russie et de la stabilisation des marchés russes".

Le 25 février 2022, il a notamment demandé aux oligarques russes de continuer à travailler avec les banques russes sanctionnées par les pays occidentaux et a déclaré que "les sociétés étrangères cessant leurs activités et licenciant du personnel dans le pays seraient déclarées coupables de faillite délibérée", souligne le site de Bercy. Or, cet acte "entraîne une responsabilité administrative et potentiellement pénale en vertu de la législation russe en matière d'insolvabilité".

En soutenant l'annexion de la Crimée en 2014, Andreï Beloousov est aussi responsable "d'actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine".