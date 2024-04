Enquête Des Citroën produites en Russie, Stellantis victime d’un acte de "piraterie industrielle" ?

Une mystérieuse société a repris la production de Citroën C5 Aircross dans l’ancienne usine russe de Stellantis, avec l’aide du constructeur chinois Dongfeng. Le constructeur français affirme avoir perdu le contrôle du site, et se retrouve impuissant face à cette affaire qui mêle intérêts économiques et géopolitiques.

Le site internet citroen.ru a toutes les apparences d’un site officiel de constructeur. Dans la section "voitures en stock", il annonce que 96 Citroën C5 Aircross "russes" sont actuellement disponibles à la vente. Pourtant, pas plus ce site que ces voitures arborant les chevrons de la marque française n’ont quoi que ce soit à voir avec Stellantis, le groupe issu de la fusion de Peugeot-Citroën et de Fiat-Chrysler. La guerre en Ukraine, les sanctions internationales et la politique du Kremlin ont affranchi la Russie des règles du jeu économique mondial et rendent possible de tels actes de piratage industriel qui semblaient impensables il y a peu.

Pour comprendre comment cela est devenu possible, il faut revenir en avril 2022, deux mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Stellantis annonce alors la mise à l’arrêt de son usine de Kalouga, à 200 km au sud-ouest de Moscou, en raison "des difficultés logistiques rencontrées quotidiennement" et "afin de garantir le respect total de l’ensemble des sanctions", explique le groupe. Du jour au lendemain, ce site (dont Mitsubishi détient 30%) conçu pour produire 125 000 véhicules par an, employant 2 700 salariés, se vide, comme la plupart des autres usines automobiles en Russie.

Les Russes décidés à faire payer leur départ aux constructeurs automobiles

Contrairement à Renault, qui va rapidement, en mai 2022, vendre (pour le rouble symbolique) sa participation dans Avtovaz-Lada et son usine de la banlieue de Moscou aux autorités russes, Stellantis n’arrive pas à solder ses actifs dans le pays. "Ils étaient moins bien intégrés dans le système que Renault", analyse a posteriori un Français installé à Moscou, fin connaisseur des milieux industriels. Stellantis continue d’assurer les salaires des salariés dans un premier temps, mais le groupe ne fait pas mystère qu’il n’a pas l’intention de revenir sur le marché russe, où il n’a jamais vraiment percé. "Le ministère de l’Economie a très mal pris le départ des constructeurs automobiles étrangers, poursuit ce Français, il était résolu à ne leur faire aucun cadeau."

Pour Stellantis, cela veut dire faire une croix sur l’usine de Kalouga, dont le groupe admet aujourd’hui qu’il en a "perdu le contrôle", sans qu’aucune cession n’ait jamais été formellement actée. Pendant près de deux ans, plus personne n’entend parler de cette usine fantôme, jusqu’au 27 mars dernier, où une société russe, Automotive technologies, annonce le démarrage de "l'assemblage en série des crossovers Citroën C5 Aircross" sur le site de Kalouga, qui semble ne pas avoir été perdu pour tout le monde. Le nouvel opérateur annonce l’arrivée des premiers modèles en concession pour mai 2024. Les acheteurs peuvent déjà les réserver sur le site internet de Citroën Russie, qui semble lui aussi avoir changé de propriétaire.

Le site internet de "Citroën Russie" permet déjà de réserver un C5 Aircross russe (CAPTURE D'ECRAN)

D’après nos informations, la production de ces véhicules, ainsi que les fonctions supports, sont assurées par d’anciens salariés de Stellantis en Russie, mais personne ne sait exactement qui se trouve derrière cette société. "Officiellement, il s’agit de l’ancien distributeur Citroën en Russie, explique un journaliste russe, qui aurait investi seul pour remettre en route l’usine. Sur le papier c’est possible, d’autres évoquent la présence d’un gros investisseur mais ce ne sont que des spéculations", poursuit ce spécialiste de l’automobile, qui a pu visiter l’usine lors d’une visite de presse à laquelle aucun journaliste étranger n’a été convié. Automotive Technologies n’a pas répondu aux questions de franceinfo.

Une visite de l’usine qui laisse de nombreuses questions sans réponse

Cette visite, que certains journalistes ont filmée, a permis de voir à quoi ressemblait cette nouvelle production made in Russia. Guidés par le directeur du développement d’Automotive Technologies, Pavel Bezroutchenko, les journalistes ont pu observer l’assemblage des premiers véhicules dans une usine à moitié déserte. "Evidemment, nous n’étions pas certains qu’on nous présentait toute la réalité, poursuit notre journaliste. Il reste, même après cette visite, de grandes zones d’ombre". Les C5 Aircross de Kalouga sont assemblées à partir de kits de 1 700 pièces importés en Russie. Cette méthode s’appelle CKD (pour complete knock down) dans l’industrie. Les carrosseries arrivent par train déjà soudées et peintes à Kalouga. Les ouvriers assemblent tous les éléments et la voiture devient officiellement russe. Mais qui fournit donc ces pièces qui permettent d’assembler une Citroën originale ? Ce jour de visite, Pavel Bezroutchenko a refusé de le dire aux journalistes qui lui ont posé la question. Tout juste sait-on que ces véhicules sont identiques à ceux commercialisés en France, à l’exception de quelques détails, comme les optiques avant.

Le "complice" n’est pourtant pas bien difficile à trouver. Il s’agit de Dongfeng, le constructeur chinois, actionnaire de Stellantis, partenaire de Peugeot et Citroën dans la production en Chine de 4008 (version chinoise du 3008) et de… C5 Aircross notamment. Dongfeng Motor n’a pas répondu aux questions de franceinfo, mais une source chez Stellantis confirme que le groupe a bien écrit à son partenaire chinois "pour lui signifier qu’il n’avait pas le droit d’exporter ces pièces vers la Russie." D’après l’agence Reuters, Dongfeng aurait, dans un premier temps, exporté 42 kits de C5 Aircross vers la Russie. D’autres ont dû l’être depuis, Automotive technologies affichant son intention d’augmenter la cadence de production, plafonnant pour l’instant à "deux ou trois véhicules par jour" du propre aveu de son représentant.

"Un grand bal géopolitique"

"Tout cela reste hautement symbolique et c’est un grand bal géopolitique, décrypte un bon connaisseur du secteur. Cela permet d’afficher une bonne entente entre Russes et Chinois, et le gouverneur de Kalouga peut annoncer fièrement que l’usine tourne." Cette opération a forcément reçu un aval politique de haut niveau à Moscou et à Pékin, nous ont confirmé plusieurs sources. Dongfeng est la propriété du gouvernement chinois et Pavel Bezroutchenko est l’ancien directeur adjoint du département automobile du puissant Minpromtorg, le ministère russe de l’Industrie et du Commerce. Il avait même été décoré, à ce titre, en 2018, sur décret de Vladimir Poutine. Le nouveau "propriétaire" de l’usine de Kalouga ne semble pas effrayé par la perspective de sanctions du fait de ses agissements. Interrogé sur le sujet par des journalistes russes, il affirme avoir "un plan B, et même un plan C."

Dans ce contexte, comment expliquer néanmoins le peu de virulence que semble montrer Stellantis face à cette spoliation évidente de ses droits ? "Tout est question de rapport de force, explique un consultant du secteur. Si vous estimez que vous êtes spoliés, vous allez au tribunal. Mais Stellantis a-t-il vraiment envie de se fâcher avec le gouvernement chinois au regard de ce qu’il attend de ce marché ?" D’autant plus que l’idylle entre le constructeur chinois, venu au secours de Peugeot-Citroën en grande difficulté en 2013, et le groupe devenu Stellantis depuis la fusion avec Fiat-Chrysler semble se terminer. Dongfeng a récemment revendu une partie de ses actions Stellantis, et racheté les usines qu’elle avait en copropriété en Chine. Quant à envisager un recours juridique en Russie dans le contexte actuel…

Le nouveau visage de la Russie de 2024

Pour symbolique que soit la production de l’usine de Kalouga, cette affaire est surtout représentative de la nouvelle réalité dans laquelle a basculé la Russie, après avoir longtemps cherché à afficher sa respectabilité concrétisée notamment par son adhésion à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en 2012, après 18 ans d’âpres négociations. Après avoir longtemps lutté contre la contrefaçon, le pays laisse aujourd’hui les cinémas diffuser des films américains "piratés", faute de licence, et s’aligne sur des pratiques qui ont cours en Iran, par exemple, où l’on trouve déjà des Peugeot fabriquées sans l’autorisation du constructeur français. Dans les rues de Moscou, les voitures européennes disparaissent peu à peu au profit de modèles chinois, tous importés. Les constructeurs chinois rechignent à investir dans le pays malgré la coopération "sans limites" vantée par leurs dirigeants respectifs.