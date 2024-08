En Russie, les messageries Telegram et WhatsApp brièvement inaccessibles

Une "panne massive" a touché pendant une heure, mercredi 21 août, les messageries Telegram et WhatsApp en Russie, a rapporté le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor, selon qui "une attaque" informatique était à l'origine de cet "incident" rare. Le gendarme des télécoms assure dans un communiqué que ces perturbations étaient liées à "une attaque DDoS contre les opérateurs russes de télécommunications". Les attaques DDoS, "par déni de service", sont une méthode relativement simple qui consiste à mettre en panne un système en le submergeant de requêtes. "A 15 heures [heure locale], l'attaque a été repoussée et les services fonctionnent normalement", a affirmé Roskomnadzor, qui n'a pas identifié l'auteur de cette cyberattaque.

Mais cette version officielle est déjà mise en cause par des experts indépendants. "Roskomnadzor, apparemment, a essayé de bloquer Telegram, et le blocage de Telegram ébranle d'autres ressources sur l'internet russophone", a réagi auprès du média Agence Stanislav Shakirov, directeur technique de Roskomsvoboda, une ONG qui lutte contre la censure numérique. D'après cette dernière, des dysfonctionnements ont également été relevés sur Wikipédia, Yandex, VKontakte, et certains services de télécommunications et de banques mobiles russes.

De tels blocages, ajoute Stanislav Shakirov, ont déjà été signalés pendant les émeutes au Daguestan ou lors des manifestations en Iakoutie ou en Bachkirie, en janvier. "A en juger par nos observations, il existe une action centralisée", a expliqué Sarkis Darbinyan, de la même ONG. Pour rappel, cela fait deux semaines que YouTube est devenu presque inaccessible dans le pays, en raison de lenteurs.