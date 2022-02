Anna Delvey : comment une inconnue a dupé la jet-set new-yorkaise

C. Guttin, T. Donzel

C’est l’histoire d’une incroyable escroquerie, développée via Instagram par Anna Sorokin, une jeune femme, sans foi ni loi. Sans surprise, elle vient d’inspirer une série pour la plateforme Netflix.

Pendant plusieurs années, elle a réussi à arnaquer l’élite de la société new-yorkaise. Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, a joué les héritières allemandes pour mener la grande vie, volant au passage des dizaines de millions de dollars. Comment une inconnue a-t-elle pu duper tout le monde ? C’est ce qu’une série sur Netflix tente de retracer.

Elle s’invente un personnage de richissime héritière

Car Anna Delvey n’avait rien pour devenir une star. Issue d’une famille russe modeste, elle déménage avec ses parents en Allemagne avant de s’installer seule à New York. Pour réaliser son rêve, faire partie de la haute société, Anna s’invente un personnage de richissime héritière et côtoie rapidement la jet set. Pour financer son train de vie, la jeune femme prétend que l’argent de son héritage est bloqué sur un compte en Suisse et emprunte régulièrement des milliers de dollars à ses amis sans jamais les rembourser.