États-Unis : Anna Delvey, une escroc de 27 ans, dort en prison

Elle a l'air d'un ange, mais en vérité c'est une arnaqueuse hors pair qui a sévi aux États-Unis. Anna Delvey, 27 ans, a trouvé le moyen de vivre à crédit en se faisant passer pour une riche héritière. Aujourd'hui, elle doit plus de 275 000 dollars. Pour berner les gens au royaume des apparences, il faut d'abord ressembler à la parfaite héritière. Anna Delvey, née en Russie avant de déménager en Allemagne à 16 ans, se présentait comme une héritière allemande. Elle squattait les hôtels de luxe, laissait des pourboires à plus de 100 dollars et s'habillait avec les plus grandes marques.

En prison à Rikers Island

Ensuite, il faut financer l'arnaque. La jeune femme a choisi d'emprunter des milliers de dollars à différentes banques grâce à de faux documents et des chèques en blanc. Elle a aussi taxé son ami Michael Xufu Huang, collectionneur d'art, pour financer ses vacances. Mais elle ne l'a pas remboursé. Finalement, les hôtels ont porté plainte contre elle. Anna Delvey, de son vrai nom Anna Sorokin, est actuellement emprisonnée à la prison de Rikers Island à New York. Elle risque jusqu'à 15 ans de prison.