Russie : nouvelle journée de manifestations à l'appel de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny

"Ma Russie est en prison!" Des partisans d'Alexeï Navalny manifestent dimanche 31 janvier lors d'une nouvelle journée de protestations. Ils appellent à la libération de l'opposant emprisonné, malgré la pression croissante des autorités russes qui ont multiplié les mises en garde et les procédures judiciaires.



En Extrême-Orient et en Sibérie, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes, notamment à Omsk, Vladivostok, Khabarosvk, Novossibirsk et Tomsk. D'après l'ONG spécialisée OVD Info, au moins 261 personnes ont été interpellées par la police dans 25 villes. A Novossibirsk, la troisième agglomération de Russie, l'organisation de Navalny a estimé à "près de 10 000" le nombre de protestataires.

Des milliers d'interpellations

A Moscou, les partisans d'Alexeï Navalny doivent se rassembler à 12 heures devant le siège des services de sécurités russes (FSB), place Loubianka, où les autorités, qui considèrent ces rassemblements comme illégaux, prévoient de limiter l'accès à plusieurs rues et de fermer sept stations de métro. La municipalité a également annoncé que des restaurants et magasins du centre de la capitale allaient rester fermés dimanche et que le circuit des bus serait modifié.

Ну и куда без аквадискотеки



Видео: Кирилл Хейфец / Медиазона pic.twitter.com/RERTnqccag — Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021

Ces rassemblements font suite à une première journée de manifestations samedi dernier, qui a réuni des dizaines de milliers de Russes dans tout le pays et qui s'était soldée par plus de 4 000 interpellations et l'ouverture d'une vingtaine d'affaires pénales.

Les jours précédents, les autorités ont multiplié les mises en garde aux partisans d'Alexeï Navalny. La police a affirmé que les manifestants pourraient être poursuivis pour "émeutes de masse" si les rassemblements se soldaient par la violence. Le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor a annoncé pour sa part qu'il allait sanctionner les réseaux sociaux pour avoir laissé en ligne des messages encourageant, selon lui, les mineurs à aller manifester.