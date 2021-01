Russie : l'ONU demande la libération immédiate de l'opposant politique Alexeï Navalny

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit "profondément troublé" par l'arrestation de l'opposant russe Alexeï Navalny. "Nous appelons à sa libération immédiate et au respect de ses droits à une procédure régulière conformément à l'Etat de droit", a indiqué dans un tweet, lundi 18 janvier, le Haut-Commissariat, qui est dirigé par Michelle Bachelet.

#Russia: We are deeply troubled by the arrest of Aleksei Navalny, and call for his immediate release and for his due process rights to be respected in line with the rule of law. We reiterate our call for a thorough and impartial investigation into his poisoning.