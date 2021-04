Russie : au moins 180 arrestations en marge de manifestations en soutien à l'opposant Alexeï Navalny

Ces interpellations ont eu lieu dans au moins 40 villes, principalement en Sibérie et en Extrême-Orient. D'autres manifestations ont lieu dans la soirée à Saint-Pétersbourg et Moscou.

Vague d'arrestations en Russie. Au moins 182 personnes ont été interpellées à travers le pays, mercredi 20 avril, en marge de manifestations non-autorisées pour la libération de l'opposant Alexeï Navalny, emprisonné et en grève de la faim depuis trois semaines.

Selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des protestations en Russie, ces interpellations ont eu lieu dans au moins 40 villes, pour l'heure principalement en Sibérie et en Extrême-Orient, les manifestations dans à Moscou et à Saint-Pétersbourg n'ayant démarré qu'à 18 heures (heure française). Plusieurs arrestations ont visé des militants avant les rassemblements, d'autres pendant. Des perquisitions ont en outre visé des locaux liées à l'organisation de l'opposant.

Le précédent mouvement de contestation, après l'arrestation en janvier d'Alexeï Navalny, avait donné lieu à plus de 11 000 arrestations et au moins sept lourdes peines d'emprisonnement pour des accusations de "violences" contre la police. La majorité des heurts et des interpellations avaient eu lieu à Moscou et Saint-Pétersbourg.