Les médecins de l'opposant russe Alexeï Navalny l'appellent à arrêter "immédiatement" sa grève de la faim, craignant pour sa vie

Les professionnels de santé évoquent des "symptômes d'insuffisance rénale, des symptômes neurologiques sévères et d'hyponatrémie sévère".

Des médecins proches de l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny, dont son médecin personnel, l'ont exhorté jeudi 22 avril à arrêter "immédiatement" sa grève de la faim, disant craindre sa mort ou des "dommages considérables" pour sa santé s'il continuait.

Cet appel intervient au lendemain de manifestations dans toute la Russie pour appeler à la libération de l'opposant de 44 ans, qui a été transféré en début de semaine dans un hôpital pour prisonniers tuberculeux depuis la colonie pénitentiaire où il est emprisonné.

Un "squelette déambulant dans une cellule"

Alexeï Navalny avait cessé de s'alimenter il y a trois semaines pour protester contre ses conditions de détention, accusant l'administration pénitentiaire de le priver d'accès à un médecin alors qu'il souffre d'une double hernie discale.

Alors qu'il souffrait déjà du dos et d'une perte de sensibilité aux jambes et aux mains avant sa grève de la faim, son état s'est dégradé, l'opposant se décrivant lui-même comme un "squelette déambulant dans une cellule". Les médecins, qui ont indiqué avoir eu accès aux dernières analyses de l'opposant, soulignent chez lui des "symptômes d'insuffisance rénale, des symptômes neurologiques sévères et d'hyponatrémie sévère" pouvant conduire selon eux à des conséquences graves.