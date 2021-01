Alexeï Navalny de retour en Russie

En août 2020, Alexeï Navalny, opposant à Vladimir Poutine, fait un malaise alors qu'il se trouve à bord d'un avion en Russie. Hospitalisé d'urgence, sa famille dénonce un empoisonnement, mais les médecins russes refusent de confirmer l'information. Face à la pression médiatique et politique, Alexeï Navalny est transféré en Allemagne. Des traces d'un produit neurotoxique sont retrouvées dans son organisme.

Principal opposant à Vladimir Poutine

Alexeï Navalny se bat pour obtenir justice et accuse Vladimir Poutine de l'avoir fait empoissoner. Depuis des années, Alexeï Navalny s'oppose au président russe. Il s'est fait connaître en 2011, dénonçant la fraude électorale dans son pays. Boycotté par les médias, il utilise Internet pour se faire entendre et dénoncer la corruption des oligarques russes. Depuis 2011, Navalny a été plusieurs fois arrêté. En 2017, il subit une attaque physique et manque de perdre la vue après avoir reçu un produit chimique sur le visage.