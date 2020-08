Alexeï Navalny : "Ce n'est pas à nous de mener l'enquête" mais "il faudra faire la lumière sur cette affaire", déclare Clément Beaune

"Il faudra faire la lumière sur cette affaire qui indigne tout le monde", a déclaré vendredi 21 août sur franceinfo Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, à propos du cas de l'opposant russe Alexeï Navalny, hospitalisé en soins intensifs à Omsk, victime d'un empoisonnement selon sa porte-parole. Dans la matinée, le médecin-chef de l'hôpital a fait savoir qu'il était "intransportable", qu'il ne pouvait donc pas être évacué vers l'Allemagne.



"On voit bien qu'il y a une situation qui est grave, qui fait craindre un éventuel empoisonnement, mais il faudra l'établir", insiste Clément Beaune. "C'est aussi pour ça que la chancelière [Angela Merkel] a insisté sur cette nécessité de transparence. On voit bien qu'on a une situation extrêmement grave pour un opposant politique"

La France et l'Allemagne "prêtes" à apporter "toute la protection nécessaire"

La France "partage les craintes et le choc que représente cette situation dramatique", a insisté Clément Beaune. "Le président de la République l'a exprimé hier soir aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel, qu'on partageait cette indignation et cette crainte. Nous avons dit que la France et l'Allemagne étaient prêtes à apporter toute la protection nécessaire, à commencer pour une assistance médicale."



Sur l'enquête, la France n'a pas "forcément" un rôle direct à jouer, "mais en insistant dans les contacts que le président de la République a très régulièrement avec Vladimir Poutine pour une enquête transparente. Ce n'est pas à nous de mener l'enquête ou de nous immiscer, mais M. Navalny n'est pas n'importe qui c'est un acteur politique et un opposant politique de premier plan".