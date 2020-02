Tempête Ciara : des dégâts déjà visibles chez nos voisins européens

La mer est déchaînée sur tout le littoral britannique. L'Angleterre et le Pays de Galles sont en alerte dimanche 9 février, car la tempête Ciara est bien plus qu'un coup de vent saisonnier. En quelques heures, plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit, provoquant les premières inondations et effondrements. La façade d'une maison a été totalement emportée par les flots au Royaume-Uni. Plusieurs automobilistes ont été surpris dans leur voiture, piégés par le soudaine montée des eaux. Les liaisons maritimes transmanche ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité dans tout le pays.

Des avions cloués au sol à Bruxelles

À Bruxelles, en Belgique, la tempête Ciara a cloué au sol des centaines d'avions. Même situation en Allemagne où la circulation des trains grandes lignes a été interrompue par endroits. Dans la soirée, même les insubmersibles bateaux des secours en mer sont chahutés en Europe.

