Royaume-Uni : une salle de spectacle de Bristol qui portait le nom d'un marchand d'esclaves renommée

Une salle de spectacle réputée de Bristol qui portait le nom du marchand d'esclaves Edward Colston a été rebaptisée après des mois de controverses sur les liens de cette ville de l'ouest de l'Angleterre avec ce personnage. La salle de spectacle qui portait son nom, "Colston Hall", a été rebaptisée "Bristol Beacon" après une consultation publique, a annoncé Marvin Rees, le maire de la ville, mercredi 23 septembre. "Je salue ce nouveau nom", a déclaré l'élu, "qui permet [à cette salle] de devenir un lieu de classe mondiale dont tout Bristol peut être fier".

Fantastic to be here at the announcement of Bristol Beacon. I welcome this new name, two years in the making, so that this can be a world class venue all of Bristol can be proud of. The new name of Colston Hall is @Bristol_Beacon pic.twitter.com/n55DcKpgG9