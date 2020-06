Royaume-Uni : des manifestants contre le racisme déboulonnent la statue d'un marchand d'esclaves à Bristol

Une statue de bronze arrachée avec des cordes tirées par un groupe de manifestants. Des manifestants qui protestaient contre le racisme à Bristol (Grande-Bretagne) ont déboulonné, dimanche 7 juin, une statue d'un marchand d'esclaves mort au XVIIIe siècle, Edward Colston. Erigée en 1895 dans une rue qui porte son nom, cette statue est située dans le centre de cette ville du sud-ouest de l'Angleterre au passé esclavagiste.

Une fois la statue à terre, ils se sont massivement rués dessus pour la piétiner, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par des chaînes de télévision britannique, comme SkyNews.

Protesters have pulled down the statue of slave trader Edward Colston in Bristol.



Locals have long demanded that the statue be removed.



