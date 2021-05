Royaume-Uni : une baleine coincée dans la Tamise libérée par des sauveteurs

Dans la nuit du lundi 10 mai, les secouristes londoniens se sont livrés à une mission inhabituelle : décoincer une jeune baleine échouée sur les rives de la Tamise. C’est finalement grâce à un coussin gonflable que le mammifère a été libéré vers 1 heure du matin, mais il n’est pas certain qu’elle s’en sorte selon les sauveteurs.

Un état de santé inquiétant

Quelques heures avant l’intervention, le cétacé a été examiné et aspergé par un vétérinaire, inquiet de son état de santé. La baleine avait été repérée un peu plus tôt dans la journée de dimanche par des badauds au sud-ouest de Londres. Elle mesure entre trois et quatre mètres, et vit dans le nord des océans Atlantique et Pacifique. Ce n’est pas la première fois qu’un tel sauvetage arrive dans la capitale britannique. En 2006, une baleine avait été retrouvée coincée dans la Tamise. À l’époque, le cétacé n’avait pas survécu.