Royaume-Uni : six blessés dont un policier à Glasgow, un suspect abattu

Un incident grave s'est déroulé dans les rues de Glasgow. Les médias locaux évoquent plusieurs victimes et le Premier ministre Boris Johnson se dit "profondément attristé", sans livrer davantage de détails sur l'ampleur du drame.

Un suspect a été tué par la police lors d'une attaque, vendredi 26 juin, à Glasgow, où six personnes ont été blessées, dont un policier. "L'individu sur lequel la police a ouvert le feu est mort. Six autres personnes blessés sont à l'hôpital, dont un policier, qui se trouve dans un état critique mais stable", a déclaré sur Twitter un responsable de la police écossaise, Steve Johnson. "L'incident est contenu et le public n'est pas en danger", a précisé Steve Johnson.

La ministre de l'Intérieur Priti Patel a évoqué dans un tweet des informations "profondément alarmantes", sans davantage de précisions. La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a qualifié de "véritablement horribles" les informations provenant de Glasgow. "Profondément attristé par le terrible incident à Glasgow", a réagi pour sa part le Premier ministre britannique Boris Johnson. "Mes pensées sont avec toutes les victimes et leurs familles. Merci à nos courageux services de secours qui ont participé."