Royaume-Uni : un barrage menace un village

Pour les secouristes britanniques, c'est une course contre la montre engagée il y a maintenant quatre jours. Il faut absolument consolider le barrage. Des sacs de graviers sont déposés par des hélicoptères aux endroits les plus fragiles. Le barrage a été fragilisé à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région de Manchester, en Angleterre. Si le barrage s'effondre, c'est tout un village, Whaley Bridge, qui sera rayé de la carte.

1 500 évacuations ordonnées par les autorités

Pour diminuer la pression, les secours pompent un immense réservoir de plus d'un million de tonnes d'eau. Le niveau a déjà baissé de trois mètres, mais cela ne suffit pas. "La situation est sous contrôle. Mais pour écarter le risque d'effondrement, il faut baisser le niveau de l'eau de huit mètres", explique Julie Sharman, responsable de l'exploitation du Canal and River Trust. Dans le village, 1 500 habitants ont dû évacuer leurs habitations à la hâte.

