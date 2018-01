Royaume-Uni : Theresa May nomme une ministre de la Solitude

Jo Cox a été assassinée en 2016 par un sympathisant néonazi. La députée travailliste voulait faire de la solitude au Royaume-Uni une grande cause nationale. Suivant ses recommandations, la Première ministre britannique Theresa May a nommé une ministre de la Solitude. La solitude touche 14% des Britanniques : c'est deux fois plus qu'en France. "Plus de 9 millions d'entre nous disent se sentir toujours ou souvent seuls. 200 000 personnes âgées passent plus d'un mois sans avoir de conversation avec un ami ou un proche", déclare Theresa May. Les ONG n'ont pas attendu une ministre de la Solitude pour agir et se mobiliser.

La solitude, aussi néfaste que de fumer 15 cigarettes par jour

Seriez-vous prêt à rester seul pendant une semaine ? Un jeune homme fait l'expérience. "Je n'arrive pas à dormir. Mentalement, je ne suis pas prêt à aller me coucher", affirme-t-il. Chaque jour, des médecins britanniques reçoivent entre un et cinq patients, qui viennent surtout pour parler. Des études montrent que la solitude est aussi néfaste que de fumer 15 cigarettes par jour. Elle peut provoquer la démence ou la mort prématurée.