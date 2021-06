Un incendie dégageant une épaisse fumée s'est déclaré, lundi 28 juin, en début d'après-midi à proximité d'une station de train et de métro de Londres (Royaume-Uni). Celle-ci a dû être évacuée, entraînant l'intervention d'une centaine de pompiers, selon les secours.

Trois locaux commerciaux situés sous la voie ferrée à proximité de la station d'Elephant Castle, au sud de la Tamise, ont pris feu, ainsi que six voitures et une cabine téléphonique, ont précisé les pompiers sur Twitter, appelant le public à éviter la zone et à fermer les fenêtres. Parmi les vidéos retweetées par les pompiers de Londres, l'une d'elles montre une impressionnante explosion.

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d