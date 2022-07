Royaume-Uni : qui sera le successeur de Boris Johnson ?

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sa démission du poste de Premier ministre. Mais le nom de son successeur reste incertain. “Bojo”, n’avait en effet pas d’héritier naturel au sein du parti conservateur. Deux personnalités apparaissent cependant comme les finalistes dans la course au 10 Downing Street. Le premier est Rishi Sunak, ancien Chancelier de l’échiquier, l’équivalent du ministre des Finances. Ce quadragénaire, ancien analyste et pro-Brexit, part favori avec comme mesure phare l’augmentation du pouvoir d’achat. Il est cependant réputé lisse et est confronté à des révélations concernant les arrangements fiscaux de sa riche épouse.

Une nouvelle Dame de fer ?

Sa concurrente est Liz Truss, que certains surnomment déjà “la nouvelle Dame de fer”. Ministre des Affaires étrangères et fervente supportrice de Boris Johnson, elle n’hésite pas à affirmer des positions très tranchées. “Je sais prendre des décisions difficiles et je sais faire avancer les choses”, a-t-elle notamment déclaré, promettant d’être Première ministre “dès le premier jour”.