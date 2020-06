Royaume-Uni : nouvelle attaque au couteau

Une attaque au couteau a eu lieu, vendredi 26 juin, dans le hall d'un hôtel de Glasgow, en Écosse (Royaume-Uni). Le premier bilan fait état de six blessés, dont plusieurs grièvement. Au moment de l'alerte, la police a investi les lieux et a fait sortir les clients à la hâte. L'établissement était principalement occupé par des réfugiés et des demandeurs d'asile. "J'ai vu un homme le torse couvert de sang dans les escaliers. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend à voir un vendredi après-midi", raconte Matthew Nesbitt, un témoin de l'attaque, qui n'est pas considérée comme terroriste pour le moment. "On a vu des ambulances affluer et les victimes prises en charge évacuées", confie un autre témoin.

Quatre jours après une attaque en Angleterre

L'assaillant a été abattu, et parmi les six personnes hospitalisées se trouve un policier blessé pendant l'assaut. "Il est dans état critique, mais stable. On n'en sait pas beaucoup plus", indique David Hamilton, de la police écossaise. Cette dernière reste discrète sur la nature de l'attaque, et ne la traite pas comme un acte terroriste à cette heure. Cet acte intervient quatre jours après une attaque au couteau à Reading, en Angleterre.