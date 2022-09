Royaume-Uni : Liz Truss succède à Boris Johnson

Tout juste élue à la tête du parti conservateur, Liz Truss sera, mardi 6 septembre, la Première ministre du Royaume-Uni. "Mes amis, nous devons montrer que nous allons tenir nos promesses au cours des deux années qui viennent. Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie", a-t-elle déclaré. Des premiers mots très libéraux, après une campagne menée à droite toute. Cette ancienne ministre de Boris Johnson s'est convertie au Brexit sur le tard. Mais en terme de politique économique, elle n'a jamais varié.

Rencontre avec la Reine en Écosse

Moins d'impôts, moins d'aides de l’État : elle a toujours suivi la ligne ultra-libérale de son modèle, Margaret Thatcher. Grèves, refus de payer des factures d'énergie qui ont triplé, ce sont les premiers défis à relever pour la future Premier ministre. "L‘économie est en récession mais elle pourrait tomber en dépression. Il va falloir qu'elle s'adapte. Si elle suit sa ligne, cela pourrait renflouer les plus riches et pénaliser les plus pauvres", considère Peter Junkes, rédacteur en chef de "Byline Times". Mardi 6 septembre, Liz Truss rencontrera la Reine au château de Balmoral, en Écosse, pour être nommée Première ministre, avant de rejoindre Downing Street pour former son gouvernement.