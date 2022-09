Royaume-Uni : Liz Truss succède à Boris Johnson au poste de Première ministre

Liz Truss a été désignée par les conservateurs britanniques pour succéder à Boris Johnson au 10 Downing Street, a annoncé lundi 5 septembre le parti torie. Sans surprise, la ministre des Affaires étrangères de 47 ans s'impose largement (57%) face à son ancien collègue des Finances Rishi Sunak (43%), selon les résultats annoncés par Graham Brady, responsable de l'organisation du scrutin. Dans le détail, Liz Truss l'a emporté avec 81 326 voix contre 60 399 pour Rishi Sunak.

La ministre de 47 ans, restée fidèle jusqu'au bout à Boris Johnson quand les démissions au sein du gouvernement se comptaient par dizaines début juillet, devient ainsi la troisième femme à occuper ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May. Elle sera officiellement nommée Première ministre lors d'une cérémonie avec Elizabeth II mardi.

Deux mois après la démission de Boris Johnson, Liz Truss va prendre ses fonctions dans un contexte économique et social explosif, avec une inflation qui dépasse les 10% et devrait encore considérablement augmenter, et une hausse exorbitante des factures d'énergie qui étrangle familles, entreprises et services publics.