Royaume-Uni : Liz Truss dans la tourmente

Liz Truss fait marche arrière toute. Comme si, d'un coup de baguette magique, elle tentait de revenir un mois en arrière, juste avant la présentation de mesures fiscales et leur lot de baisses d'impôts. C'était son mantra depuis des mois. L'humiliation est d'autant plus grande pour Liz Truss, que c'est son nouveau ministre des Finances qui a annoncé l'enterrement de la quasi-totalité de sa politique fiscale, lundi 17 octobre. Jermey Hunt est perçu comme le nouvel homme fort du gouvernement, plus fort encore que la Première ministre elle-même.

Combien de temps Liz Truss tiendra-t-elle à son poste ?

Car elle est en difficulté dans son propre parti. Des députés conservateurs appellent publiquement à sa démission. Combien de temps tiendra-t-elle à son poste ? C'est la question qui agite toute la classe politique britannique. "Un ancien ministre conservateur a déjà fait le pari qu'elle serait partie avant Noël", explique le journaliste de France Télévisions, Ambroise Bouleis.