Royaume-Uni : le projet anti-migrants du gouvernement britannique

Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, présente un projet de loi visant à refuser toute demande d'asile pour les migrants entrés de façon clandestine au Royaume-Uni.

Le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, souhaite décourager les migrants d'entamer la traversée de la Manche. Il présente un projet de loi, controversé, pour refuser toute demande d'asile aux personnes entrées au Royaume-Uni par une route clandestine. "Les gens doivent savoir que s'ils entrent ici illégalement, cela entraînera automatiquement leur détention et leur expulsion rapide", indique Rishi Sunak. Malgré le Brexit, le phénomène a pris une ampleur record et le nombre de migrants entrés par bateaux clandestins a explosé.

Des tentatives d'expulsion infructueuses

Le premier ministre et la ministre de l'Intérieur britanniques, eux-mêmes issus de l'immigration, portent un discours anti-migrants. Plusieurs agences de l'ONU accusent le Royaume-Uni de vouloir violer ses obligations en matière de droits des réfugiés. Les tentatives d'expulsion ont échoué. "Depuis le Brexit, il est encore plus difficile qu'avant d'expulser des gens vers des pays européens", explique Jonathan Portes, professeur d’économie et de politiques publiques au King’s College de Londres.