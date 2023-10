Royaume-Uni : le parti travailliste ouvre son congrès, avec Downing Street en ligne de mire après 13 années de pouvoir conservateur

Très en avance dans les sondages, le Labour espère envoyer son chef Kier Starmer à Downing Street lors des élections prévues l'année prochaine.

Ils s'y voient déjà. Le parti travailliste britannique a ouvert dimanche 8 octobre son congrès à Liverpool (Royaume-Uni). Il s'agit d'une rampe de lancement pour mener dans un an son chef Keir Starmer à Downing Street, après 13 années de pouvoir conservateur. "Tout comme vous, j'en ai assez d'être dans l'opposition !", a clamé à l'ouverture du congrès Angela Rayner, la numéro 2 du parti, applaudie par les militants.

Avec une avance d'entre 15 et 20 points sur les conservateurs dans les intentions de vote pour les élections législatives attendues d'ici janvier 2025, le Labour est arrivé rempli de confiance à Liverpool. Angela Rayner n'a cessé dans son discours de railler le gouvernement conservateur. Au moment où le pays traverse une sévère crise du coût de la vie, le parti compte capitaliser sur l'usure manifeste des Tories, qui apparaissent divisés et penchent de plus en plus à droite dans ce qui semble une tentative de se démarquer.

Des promesses pour renflouer le NHS

Pour sa part, Keir Starmer a annoncé dans les médias un plan de 1,5 milliard de livres pour le service public de santé, le NHS, plongé dans une crise inédite après une cure d'austérité. Les Britanniques ont de plus en plus de mal à accéder aux soins. Le chef du Labour a aussi promis de revenir sur le projet du gouvernement conservateur d'expulser des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. La légalité de ce projet bloqué en justice va être examinée lundi par la Cour suprême.