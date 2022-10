Royaume-Uni : le nouveau Premier ministre Rishi Sunak dévoile la composition de son gouvernement

De nouvelles têtes, et des anciennes. Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a nommé mardi 25 octobre les membres de son gouvernement, quelques heures après avoir officiellement pris ses fonctions. Les nominations sont tombées au compte-goutte sur le compte Twitter du Premier ministre mardi en fin de journée.

Avant ces annonces, le chef du gouvernement avait averti de "décisions difficiles" à venir pour réparer les "erreurs" commises sous Liz Truss, poussée à la démission après une tempête financière provoquée par son programme économique. "Je placerai la stabilité et la confiance économiques au cœur du programme de ce gouvernement", a déclaré le chef du Parti conservateur, qui garde tout de même plusieurs figures de l'ancien gouvernement.

Pas de changement à l'Intérieur et la Sécurité

Rishi Sunak a choisi de conserver Suella Braverman, 42 ans, eurosceptique et figure de la droite dure, pour s'occuper des affaires intérieures. Cette dernière avait publiquement marqué son désaccord avec Liz Truss lors des derniers jours du précédent gouvernement, avant de démissionner le 19 octobre dernier. "Je suis honorée d'avoir été nommée par le Premier ministre, a-t-elle réagi sur Twitter. Nous travaillerons dur pour protéger nos frontières, garantir notre sécurité et maintenir nos rues sûres."

The Rt Hon Suella Braverman KC MP @SuellaBraverman has been appointed Secretary of State for the Home Department @UKHomeOffice. #Reshuffle pic.twitter.com/mOMmurvnGs