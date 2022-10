Royaume-Uni : officiellement nommé Premier ministre, Rishi Sunak est chargé de former un gouvernement

Sa nomination est officielle. Rishi Sunak a été chargé mardi 25 octobre par le roi Charles III de former un gouvernement, faisant de lui le nouveau Premier ministre britannique. Il avait déjà été désigné lundi par le Parti conservateur.

Dans la foulée, le chef du gouvernement a averti de "décisions difficiles" à venir pour réparer les "erreurs" commises sous Liz Truss, poussée à la démission après une tempête financière provoquée par son programme économique. "Je placerai la stabilité et la confiance économiques au cœur du programme de ce gouvernement. Cela signifie que des décisions difficiles devront être prises", a déclaré le chef du Parti conservateur pour sa première intervention depuis le perron du 10, Downing Street.

De son côté, la Première ministre sortante Liz Truss a souhaité le "succès" à son successeur, "plus convaincue que jamais qu'il faut être audacieux face aux défis" et que "l'Ukraine doit plus que jamais être soutenue". Boris Johnson, ancien chef du gouvernement a également adressé sur Twitter ses "félicitations" à son ex-ministre des Finances Rishi Sunak pour son accession au pouvoir en ce jour "historique".

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.