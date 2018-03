Royaume-Uni : le couple suspecté du meurtre de Sophie Lionnet jugé

Elle était arrivée à Londres un an et demi plus tôt comme fille au pair. Jusqu'à son meurtre en septembre dernier, Sophie Lionnet, 21 ans, vivait et travaillait dans une maison de Wimbledon, au sud de Londres. Un quartier tranquille. C'est dans le jardin que son corps calciné a été retrouvé. La fumée avait attiré l'attention des voisins et de la police.

Des aveux partiels

Les seuls suspects sont ses employeurs, Sabrina Kouider et Ouissem Medouni, un couple français qui comparaît devant la justice britannique. La famille de la victime attend d'eux des réponses. Sa mère en veut à l'épouse qu'elle avait régulièrement au téléphone avant le meurtre. Le couple nie avoir tué la jeune femme qui s'occupait de ses deux enfants. Il reconnaît en revanche avoir tenté de faire disparaître son corps. Le procès doit durer trois semaines.

