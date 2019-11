Royaume-Uni : la reine Elizabeth II émue aux larmes lors du "Remembrance Sunday"

La souveraine de 93 ans n'a pas pu contenir son émotion, dimanche, au moment de rendre hommage aux morts de la Grande Guerre.

La reine Elizabeth II montre très rarement ses émotions en public. Mais dimanche 10 novembre, pendant la journée d'hommage aux morts de la Grande Guerre, la souveraine de 93 ans n'a pas pu retenir ses larmes. Elle est apparue très empruntée pendant que son fils, le prince Charles, menait les cérémonies du "Remembrance Sunday" qui honore la mémoire de celles et ceux qui sont tombés pendant la guerre 14-18.

Les photographes et les caméramen ont immortalisé l'instant, alors que la reine se tenait sur un balcon face au Cénotaphe de Whitehall à Londres (Royaume-Uni), accompagnée par la duchesse de Cornouailles et la duchesse de Cambridge. Plusieurs journaux ont affiché le cliché en une de leur édition du jour. C'est le cas notamment du Daily Mail, du Daily Mirror, du Guardian et du Times.