Royaume-Uni : des refuges chauffés pour faire face au froid

A. Bouleis, M. Septembre, C. Madini

Les Britanniques les plus modestes se chauffent de moins en moins, malgré le froid, en raison de l'explosion des prix de l'énergie. Des commerçants ont alors décidé de mettre à leur disposition des lieux chauffés par leur activité.

Il fait déjà -3° C à 18 heures dans une ville de l’ouest de l’Angleterre. Le froid se glisse au cœur de tous les foyers. "Nous sommes absolument congelés. Je passe mon temps à surveiller ce compteur d’énergie. Il dépasse le budget à la fin de chaque semaine", déplore Claire Williams, habitante de Runcorn (Royaume-Uni). La mère de famille ne peut se permettre plus de 20 minutes de chauffage par jour. Le froid aggrave pourtant l’asthme d’un de ses fils.

Un boulanger partage la chaleur de son four

Comme eux, plus de trois millions de foyers britanniques ne peuvent plus se chauffer cet hiver depuis que les prix de l’énergie ont presque quadruplé. Le pays voit fleurir des espaces chauds ou des banques de chaleur, sur le modèle des banques alimentaires. L’espace communal est prisé des retraités qui peinent à boucler leur fin de mois avec leur faible pension. Au Royaume-Uni, 3 600 banques de chaleur sont recensées. Elles sont gérées par la municipalité, des associations ou même des commerçants, comme un boulanger qui a décidé de partager la chaleur de son four.