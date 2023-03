Royaume-Uni : des patients chauffés sur prescription médicale à cause de l'inflation

En Angleterre, la flambée des prix de l'énergie pousse les plus défavorisés à ne plus se chauffer du tout. Pour remédier à cette difficulté, des médecins proposent de prescrire du chauffage sur ordonnance.

Moins de dix degrés dehors et pas beaucoup plus à l'intérieur des maisons. Face à la flambée des prix de l'énergie, plus d'un Britannique sur trois est tout simplement contraint de couper le chauffage. Une situation si critique que des médecins prescrivent désormais du chauffage sur ordonnance à leurs patients les plus fragiles. Atteint d'une forme d'asthme sévère aggravée par le froid, Joshua Goral, un père de famille, bénéficie d'une prescription médicale de chauffage, qui lui permet d'avoir son domicile chauffé à 21 degrés contre 15 à 18 degrés précédemment. Une différence qui lui permet de rester hors de l'hôpital.

Des rendez-vous médicaux qui explosent face à l'inflation

Bénéficiant d'une aide financière, Joshua Gorral reçoit 55 euros par mois. "Il y a moins de moisissures dans la maison, j'ai moins d'infections pulmonaires. Maintenant, je vis ma vie plutôt que de m'inquiéter pour ma vie", témoigne-t-il. Avec l'inflation, les médecins britanniques ont vu exploser le nombre de patients atteints de maladies dues à des maisons non chauffées. Selon une étude, elles coûteraient plus d'un milliard d'euros par an au système de santé anglais.