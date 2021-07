Royaume-Uni : les Britanniques, nouveaux adeptes des cabanes de jardin

La symphonie des scies, perceuses et visseuses est devenues habituelle dans les jardins britanniques. Outre-Manche, la mode est à la cabane personnalisée, et tout le monde met la main à la pâte. À chaque famille, son style de cabane de jardin. Dans leur jardin de Gloucester, les Williams ont construit un pub, alors que les vrais étaient fermés. Bienvenue dans le William Shakespeare. "On en est vraiment fiers, et on n'a pas d'heure limite pour commander un verre !", ironise un membre de la famille.

Activité en famille et pour la famille

À Chesterfield, dans le centre du pays, Mark Campbell s'est offert un château au fond du jardin. Trois mètres de hauteur au sommet de la tour du guet, et une forteresse construire à la force du poignet. "Durant la pandémie, je devais rester en quarantaine. Je ne pouvais aller nulle part, je ne pouvais rien faire. J'avais beaucoup de temps, donc c'était le moment parfait pour construire quelque chose à partir des contes de fées pour ma petite fille", explique ce père de famille. Il a fallu plus de 500 kilos de bois pour les fondations, l'ossature, les portes, la charpente : un chantier de trois mois pour ce retraité de la finance.