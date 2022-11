Royaume-Uni : Big Ben se fait à nouveau entendre à Londres

Le son de cloche du Big Ben retentit à nouveau dimanche 13 novembre à Londres (Royaume-Uni). Les Londoniens ne l'avaient pas entendu au quotidien depuis cinq ans.

Le carillon et les cloches de Big Ben, un son que les Londoniens n’avaient pas oublié malgré cinq années d’absence. "C’est extraordinaire, le son de ces cloches ne ressemble à aucun autre. Je suis sûr qu’on l’a entendu dans tout Londres ce matin", dit un homme devant le monument. L’horloge marque à nouveau tous les quarts d’heure de la vie londonienne à partir du dimanche 13 novembre.

Des rouages de 1859



Elle ne grondait plus depuis 2017, date à laquelle elle devait partir pour quelques mois de travaux, qui ont finalement duré cinq ans. Il fallait bien cela pour rénover la tour de pierre, la cloche et quatorze tonnes des rouages datant de 1859. "Il y a un millier de pièces différentes dans cette horloge. Nous les avons toutes démontées et manipulées en tenant compte des meilleures pratiques de conservation", explique Ian Westworth, horloger au Parlement de Westminster. Pendant les travaux, Big Ben a sonné à de rares occasions grâce à un mécanisme électrique de remplacement. Pas toujours fiable, il a connu quelques ratés à la mort de la reine Elizabeth II.