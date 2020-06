Royaume-Uni : au moins trois morts et deux blessés après une attaque au couteau

Reading est une commune située à une soixantaine de kilomètres de Londres, la capitale britannique. Le bilan donné samedi 20 juin à 23 heures par les médias du Royaume-Uni fait état de trois victimes et de deux personnes blessées après une attaque au couteau dans un parc. Une agression qualifiée "d'attaque aléatoire" par la police. Une personne a été arrêtée, rapporte Arnaud Comte, le correspondant de France Télévisions à Londres. Il y avait deux heures avant l'attaque une manifestation contre le racisme et les violences policières dans ce même parc. Mais selon les organisateurs, l'attaque a eu lieu deux heures plus tard, vers 19h30, donc il n'y aurait pas de lien avec le rassemblement.

Attaque terroriste ?

Arnaud Comte précise qu'il a fait très beau samedi en Angleterre donc il y avait énormément de monde dans les parcs. De nombreuses ambulances étaient sur les lieux et plusieurs hélicoptères se sont posés dans le parc pour évacuer les blessés. Sur les réseaux sociaux, des scènes assez choquantes ont été publiées sur lesquelles on voit plusieurs victimes au sol avec des passants qui prodiguent des massages cardiaques. A 23h15, on ne connaissait pas encore le mobile de l'assaillant, si c'est avec une attaque terroriste ou non.