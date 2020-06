Royaume-Uni : au moins deux blessés après une attaque à l'arme blanche dans un parc de Reading

La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, fait part sur Twitter de sa "profonde inquiétude".

Un "incident grave", pour reprendre les termes de la police, s'est produit dans un parc de la ville de Reading, au Royaume-Uni, samedi 20 juin. Plusieurs personnes ont été blessées par un ou des agresseurs. La police a immédiatement bouclé les lieux, et les autorités ont appelé à ne pas se rendre dans le secteur, sur les réseaux sociaux.

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.



Officers are on the scene and investigating the incident. — Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020

Selon le Telegraph et la BBC, deux personnes ont été hospitalisées en urgence au Royal Berkshire Hospital tout proche, ce qu'a confirmé l'établissement. La police parle elle de "plusieurs blessés", sans plus de précisions. La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel a fait part de "sa profonde inquiétude". Le premier ministre Boris Johnson a eu une pensée pour les victimes et les services d'urgence.

Deeply concerned to hear reports of an incident in Reading.



My thoughts are with everyone involved, including police and emergency responders at the scene. — Priti Patel (@pritipatel) June 20, 2020

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene. — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 20, 2020

La police indique avoir arrêté un homme sur les lieux. Ce dernier se trouve en garde à vue.