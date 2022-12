Royaume-Uni : 2022, une année éprouvante pour les Britanniques

Les Britanniques ont vécu une année difficile en 2022, entre le décès d’Elizabeth II, une inflation record et la valse des Premiers ministres.

Trente ans après 1992 et cette désormais célèbre expression d’Elizabeth II, 2022 peut à son tour être qualifiée d’annus horribilis pour le Royaume-Uni. Après le décès de la reine, qui a régné pendant soixante-dix ans, les sujets britanniques ont été sous le choc. Les instituts de sondages ont d’ailleurs vu leur moral chuter au moins de septembre. Mais aussi le portefeuille qui se vide, avec le pouvoir d’achat qui est en berne et l’inflation qui atteint des sommets. Près du double du niveau constaté en France.

Forte instabilité politique

L’année 2022 a aussi été celle de l’instabilité politique, avec la valse des Premiers ministres. De Boris Johnson, emporté par les scandales, à Liz Truss, qui a fait plonger la livre sterling, et enfin Rishi Sunak désormais, chargé de gérer cette crise économique et sociale. Certains Britanniques se consolent en se disant qu’il sera difficile de tomber plus bas pour l’année 2023, explique le journaliste de France Télévisions, Ambroise Bouleis, depuis Londres (Royaume-Uni).