VIDEO. Couronnement de Charles III : dans les coulisses de l'abbaye de Westminster

Le couronnement du roi Charles III, samedi à Londres (Royaume-Uni), a lieu dans cette abbaye du 13e siècle, l'équivalent britannique de notre Panthéon.

Il s'agit d'un joyau gothique du 13e siècle, visité chaque année par plus d'un million de personnes à Londres (Royaume-Uni). L'abbaye de Westminster, dans le centre de la capitale britannique, est le lieu d'un événement historique, samedi 6 mai : le couronnement du roi Charles III. France 2 vous emmène dans les coulisses de l'abbaye, à l'aide de techniques de réalité augmentée.

La nef de Westminster est majestueuse : 31 mètres de haut, soit à peine deux mètres de moins que Notre-Dame de Paris. L'abbaye est également une nécropole royale. Elle abrite les tombes de pas moins de 17 monarques, dont Elizabeth I, Edouard III et Henri V. Au total, pas moins de 3 300 personnes sont enterrées à Westminster, parmi lesquels un inconnu, un soldat britannique mort pendant la Première guerre mondiale. L'abbaye est également la dernière demeure de nombreuses figures de l'histoire britannique, comme l'ancien Premier ministre Neville Chamberlain et des scientifiques de renom, parmi lesquels Isaac Newton et Charles Darwin. Westminster est l'équivalent britannique de notre Panthéon.

L'abbaye est également le haut-lieu des couronnements de monarques britanniques : presque tous les monarques d'Angleterre et du Royaume-Uni s'y sont fait couronnés. La chaise du couronnement, qui sera au coeur de la cérémonie du sacre de Charles III samedi, a été commandé il y a plus de 700 ans.