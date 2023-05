En images Couronnement de Charles III : la famille royale dévoile les premiers portraits officiels du roi depuis la cérémonie

Le souverain est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth en septembre, à la mort de sa mère Elizabeth II. Mais il n'a été couronné que samedi, à l'abbaye de Westminster à Londres.

Couronne sur la tête, vêtu de son manteau d'hermine et tenant son sceptre à la main. La couronne britannique a dévoilé, lundi 8 mai, le premier portrait officiel du roi Charles III depuis la cérémonie qui a officialisé le début de son règne, samedi.

Un mot de remerciement

La famille royale a également diffusé un portrait du couple, accompagné d'un mot de remerciement de Charles III. "Mon épouse et moi-même tenions à adresser nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux à tous ceux qui ont contribué à faire de cet événement un moment si particulier", écrit le souverain. "Savoir que nous bénéficions de votre soutien et de vos encouragements, et être témoins de votre gentillesse exprimée de tant de manières différentes, a été le plus beau cadeau du couronnement."

Le souverain est devenu roi du Royaume-Uni et de 14 pays du Commonwealth, du Canada à l'Australie en passant par la Jamaïque, en septembre à la mort de sa mère Elizabeth II, à l'âge de 96 ans. Mais lui, et son épouse Camilla, n'ont été couronnés que samedi à l'abbaye de Westminster à Londres lors d'une cérémonie chrétienne pleine de pompe et de solennité.

Temps fort de cet événement qui n'avait plus eu lieu depuis 1953, l'archevêque de Canterbury a posé sur la tête du souverain de 74 ans la couronne de Saint-Edouard, en or massif et sertie de rubis.