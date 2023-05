Charles III deviendra, samedi 6 mai, le 40e monarque britannique couronné à l’abbaye de Westminster. Cela fait 70 ans que la Grande-Bretagne n’a pas connu un tel événement. Plus d’un million de personnes sont attendues pour voir passer le carrosse du roi.

Le drapeau britannique sous toutes ses formes. À 24 heures de la cérémonie, l’effervescence et l’extravagance s’emparent déjà de l’avenue face au palais de Buckingham, à Londres (Royaume-Uni). Les premières personnalités étrangères arrivent en convoi, accompagnées de cris de joie. Des fans sont arrivées à l’aube, vendredi 5 mai au matin, pour poser leurs tentes et ne rien rater. "On veut voir toute la procession", déclare une femme. Des Britanniques habitant Grenoble (Isère) depuis 30 ans, n’auraient, elles non plus, raté ça pour rien au monde.

Des cupcakes aux couleurs de la monarchie

Même la police est à la fête. "C’est un moment magnifique, tout le monde est content, on se sent très patriote", dit un policier. Les Britanniques ne sont pas les seuls pris par la fièvre royale. Les touristes sont nombreux à vouloir se glisser dans la peau de Charles III, en testant la réplique de son carrosse. Dans les magasins, tout le monde s’affaire également. Une pâtisserie a concocté une gamme de gâteaux spécial couronnement, dont un au whisky, et surtout des cupcakes décorés aux couleurs de la monarchie. Les produits royaux sont plébiscités par les amoureux de la monarchie. Quelque 1,2 million de personnes sont attendues samedi 6 mai à Londres, sur le parcours.