Couronnement de Charles III : des dizaines d'arrestations, dont six militants antimonarchistes

L'ONG Human Rights Watch a dénoncé ces interpellations, les jugeant "incroyablement inquiétantes".

La police avait prévenu qu'elle aurait une "faible" tolérance pour les personnes voulant perturber couronnement du roi Charles III. Elle a procédé samedi 6 mai, en amont de la cérémonie, à des dizaines d'arrestations à Londres, parmi lesquels figurent six militants antimonarchistes.

>> Une journée historique : suivez la cérémonie du couronnement de Charles III dans notre direct

La police a arrêté "six de nos organisateurs et ont saisi des centaines de pancartes" frappées du slogan "Not my King" (pas mon roi), a déclaré un porte-parole du groupe Republic, dont des centaines de partisans étaient rassemblés tôt samedi matin à Trafalgar Square, sur le parcours de la procession. Le président de Republic, Graham Smith, fait partie des personnes arrêtées, a précisé le groupe.

"C'est quelque chose que l'on s'attend à voir à Moscou"

Le groupe écologiste Just Stop Oil a aussi fait savoir que 19 de ses militants avaient été arrêtés aux abords de l'itinéraire prévu pour la procession. Le groupe avait prévu de manifester à l'occasion du couronnement pour s'opposer à l'exploitation des hydrocarbures dans le pays.

L'ONG Human Rights Watch a dénoncé ces arrestations. "Les informations faisant état de personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement contre le couronnement sont incroyablement inquiétantes. C'est quelque chose que l'on s'attend à voir à Moscou, pas à Londres", a dit la responsable de l'organisation au Royaume-Uni, Yasmine Ahmed, dans une déclaration.