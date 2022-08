Rodéos urbains : les méthodes musclées des policiers anglais pour faire face au fléau

Après un accident lors d'un rodéo urbain survenu vendredi 5 août, dans le Val-d'Oise, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a notamment promis d'intensifier les contrôles et les actions de police. Au Royaume-Uni, les policiers se posent moins de questions et utilisent des méthodes plus radicales.

Une technique qui fait débat

"La police anglaise peut choisir de renverser volontairement des suspects à moto lorsqu'ils sont en fuite, et ce, quel que soit le type de délit. Cette méthode radicale est appelée le contact tactique", explique la journaliste Julie Vitaline, qui précise : "Elle a été mise en place à partir de 2017 à Londres pour lutter contre les nombreux vols à l'arraché." Encore aujourd'hui, cette technique fait débat, car elle fait courir le risque de blesser très gravement, voire de tuer les personnes poursuivies, "et dans ce cas, les policiers ne seraient pas automatiquement protégés par la loi", explique encore la journaliste.