Redevance : la BBC, chaîne de l'audiovisuel public britannique, également menacée

Au Royaume-Uni, la BBC, audiovisuel public britannique, est aussi financée par une redevance payée par les contribuables. Elle s'élève à 159 livres par an, soit 184 euros. L'entreprise réunit 20 000 salariés dans la télévision, la radio et le web. "De ce côté de la Manche, également, le financement est menacé. Le gouvernement de Boris Johnson a d'abord décidé de geler la redevance pendant deux ans. Elle n'est donc plus indexée sur l'inflation, un manque à gagner pour la BBC", indique le journaliste Mathieu Boisseau, en direct de Londres, mardi 28 juin.

Une suppression motivée par des raisons économiques et politiques

"À partir de 2027, la redevance pourrait être supprimée et personne ne sait aujourd'hui par quoi elle sera remplacée", poursuit Mathieu Boisseau. Le gouvernement avance que cette suppression allègerait la facture des foyers britanniques. "Il y a aussi des raisons politiques, puisque la BBC a été accusée à de nombreuses reprises, par la majorité conservatrice, d'être trop critique à son égard", conclut le journaliste.