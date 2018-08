Record : le Britannique Ross Edgley se lance dans un tour de la Grande-Bretagne à la nage

Ross Edgley a l'habitude de relever des défis hors du commun. Il a, par exemple, nagé plus de 100 km en tirant un tronc d'arbre de 45 kg ou encore tiré une voiture sur 42 km. Depuis le 1er juin, il tente de faire le tour de la Grande-Bretagne à la nage. "Le fait que je doive survivre plus de cent jours autour des côtes britanniques signifie que je ne peux pas me permettre d'être malade une seule journée", explique-t-il.

Déjà un record battu

Le sportif alterne alors six heures de repos et six heures de nage, luttant quotidiennement contre les éléments et, surtout, contre lui-même. Ross Edgley a déjà battu un record en nageant pendant 74 jours, record qui était détenu par Benoit Lecomte depuis 1998 lors de sa traversée de l'Atlantique en 73 jours. Ross doit encore nager 1500 km et devrait arriver à Londres (Royaume-Uni) fin octobre.