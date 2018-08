Le Français Benoit Lecomte traverse le Pacifique pour sensibiliser

Le chemin est long pour atteindre San Francisco (Etats-Unis). Pourtant, le Français Benoit Lecomte a entamé un pari fou : traverser le Pacifique à la nage depuis Tokyo (Japon). Un exploit sportif à la hauteur des plus grands, qui va au-delà. Il veut dénoncer la pollution plastique. "Pour moi, c’est beaucoup plus important de nager pour attirer l’attention sur l’état des océans que de nager parce que c’est ma passion. Je le fais pour les générations à venir et mes enfants", a-t-il confié.



9 000 kilomètres

À 51 ans, cet architecte nage huit heures par jour. Le 5 juin dernier, il s’est jeté à l’eau depuis Tokyo pour rallier San Francisco donc, avec au total 9 000 kilomètres à parcourir en six mois environ.

Accompagné d’un équipage, il remonte chaque soir dans un voilier. Il effectue des prélèvements pour mesurer la radioactivité, l’acidité et la température de l’océan. Il a déjà fait 800 kilomètres, mais a été freiné par un typhon.

